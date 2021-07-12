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Пакьяо и Спенс провели дебютную дуэль взглядов перед очным противостоянием

Поединок состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе

Бокс Профессиональный бокс
09:41
Пакьяо и Спенс провели дебютную дуэль взглядов перед очным противостоянием
Спенс и Пакьяо / Фото - eminetracanada.com
Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и обладатель титулов WBC и IBF в полусредней весовой категории Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) провели дебютную встречу накануне очного поединка.


Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.
Владимир Кириченко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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