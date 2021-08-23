Угас: «Пакьяо – легенда. Если он хочет реванш, то мы его проведем»
Пакьяо: «Извините, что не смог подарить вам победу, но я сделал все, что только мог»
Легендарный филиппинец опубликовал первый пост после поражения от Угаса
08:58
Мэнни Пакьяо / Фото - beyondthegridironБывший чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) опубликовал в Instagram пост после поражения единогласным решением судей в поединке с обладателем титула WBA Super в полусреднем дивизионе Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).
«Я хочу поблагодарить Бога за то, что дал мне силы драться. Я благодарен своей семье за то, что всегда была рядом со мной. Я хочу поздравить Угаса и его команду. Несмотря на то, что я надеялся на другой исход, я желаю ему всего самого лучшего. Спасибо болельщикам со всего мира, которые смотрели бой. Я благодарен каждому филиппинцу, который когда-либо меня поддерживал. Я с большой гордостью представляю свою страну. Извините, что не смог подарить вам победу, но я сделал все, что только мог. Благодарю вас от всего сердца. Пусть всех вас хранит Господь».
Напомним, после поражения от Угаса Пакьяо ответил на вопрос о завершении карьеры.