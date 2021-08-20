Роуч: «Боксу нужен бой Пакьяо против Спенса»
Пакьяо: «Канело – один из лучших, он многого добился. Его единственный оппонент – он сам»
Легендарный филиппинец – о возможном поединке с Альваресом
12:39
Мэнни Пакьяо / Фото - actionnetwork.comЭкс-чемпион мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ответил на вопрос о поединке с лидером второго среднего дивизиона Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и рассказал о своем отношении к звездному мексиканцу.
Цитирует Пакьяо Boxingscene.
«Канело – один из лучших, он многого добился. Пусть продолжает усердно работать. Его единственный оппонент – он сам. Если он продолжит дисциплинированно трудиться, то продержится в боксе еще долго. Для меня даже переход в 69 кг – это слишком. Вы знаете, какой у меня рост? Если бы я был сантиметров на пять повыше, то мог бы выступать в этой категории. Бой с Антонио Маргарито в 2010 году был хорошим опытом, но тогда я сказал, что не стану защищать титул в этой категории».
Напомним, свой следующий поединок легендарный филиппинец проведет 21 августа с чемпионом мира по версии WBA Super Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).