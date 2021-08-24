Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»
Пакьяо кушает с помощью жены после избиения в бою с Угасом
Супруга покормила Мэнни с ложки
21:57
Пакьяо с женой / фото - Twitter
Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) 21 августа потерпел поражение единогласным решением судей Йорденису Угасу (27-4, 12 КО).
Супруга филиппинца в своем Instagram опубликовала видео того, как он кормит избитого супруга с ложки.
Украинский боксер уверен, что списывать «Пакмена» со счетов еще слишком рано.
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