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Пакьяо кушает с помощью жены после избиения в бою с Угасом

Супруга покормила Мэнни с ложки
Бокс Профессиональный бокс
21:57
Пакьяо кушает с помощью жены после избиения в бою с Угасом
Пакьяо с женой / фото - Twitter

Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) 21 августа потерпел поражение единогласным решением судей Йорденису Угасу (27-4, 12 КО). 

Супруга филиппинца в своем Instagram опубликовала видео того, как он кормит избитого супруга с ложки.

Украинский боксер уверен, что списывать «Пакмена» со счетов еще слишком рано.

Тренер филиппинца обеспокоен состоянием подопечного.

Антон Кривенко
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Мэнни Пакьяо Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

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