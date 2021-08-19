Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Пакьяо назвал свой главный бой в карьере
Для этого поединка филиппинцу пришлось перепрыгнуть из 61,2 кг в 66,7 кг
20:36
Мэнни Пакьяо / Фото: The Athletic
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 42-летний Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) назвал доминирующую победу над американским экс-чемпионом в шести дивизионах Оскаром Де Ла Хоей в 2008-м году главной в карьере. Слова филиппинца приводит портал boxingscene.com.
«Моя величайшая победа была над Де Ла Хоей. Почему? Потому что я поднялся из 135 (61,2 кг) в 147 фунтов (66,7 кг). И это было необычно. Мало боксеров способно на такое. Я прошел 122, 126, 130, 135 фунтов, а затем сразу же перепрыгнул в 147».
Напомним, Пакьяо 22 августа в Лас-Вегасе проведет поединок против мощного кубинца Йордениса Угаса.