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Пакьяо – о бое с Угасом: «Посмотрим, у кого будет чемпионский пояс на талии после поединка»

Филиппинец поделился ожиданиями от предстоящей встречи против кубинца
Бокс Профессиональный бокс
08:55
Пакьяо – о бое с Угасом: «Посмотрим, у кого будет чемпионский пояс на талии после поединка»
Мэнни Пакьяо / фото - skysports.com

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО). По словам Мэнни, он очень хорошо готов к этому противостоянию и намерен отобрать у своего оппонента чемпионский титул, который по мнению филиппинца, Угас получил несправедливо.

Пакьяо цитирует ресурс fightnews.com:

«Мне не понравилось, как Йорденис получил мой пояс. Он не бросил мне вызов и не отобрал его у меня в ринге. Посмотрим, у кого он будет на талии в субботу вечером. Я рад, что мы получили возможность уладить этот спор. Всегда лучше все решить в честном бою.

Я готовился к поединку с Эрролом Спенсом, который является левшой, но теперь встречусь с правшой Йорденисом Угасом. Мне потребовалось всего два дня, чтобы перестроиться. На протяжении своей карьеры я очень часто дрался с боксерами-правшами. Было бы сложнее перестроиться с правши на левшу, но в этой ситуации волноваться не о чем.

Я все еще чувствую себя молодым и доволен тем, что делаю, потому что бокс - моя страсть. Мне нравится проходить тренировочные сборы, каждый день жертвовать собой и придерживаться дисциплины. Когда я готовился к поединку с Китом Турманом, то проводил примерно 25 раундов спаррингов в день. В этом тренировочном лагере я делал примерно 30. Тренерам пришлось останавливать меня, потому что я хотел работать.

Я даже не мог представить, чего добьюсь в боксе с самого начала моей карьеры. Я пришел от ничего к чему-то и стал вдохновением для людей, как внутри ринга, так и за его пределами. Это будет хороший бой, и я сделаю все возможное, чтобы фанаты остались счастливыми».

Йорденис Угас поделился мнением о предстоящем поединке с Мэнни Пакьяо.



Рене Тер Велде
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Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

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