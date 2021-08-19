Пакьяо – о бое с Угасом: «Посмотрим, у кого будет чемпионский пояс на талии после поединка»
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО). По словам Мэнни, он очень хорошо готов к этому противостоянию и намерен отобрать у своего оппонента чемпионский титул, который по мнению филиппинца, Угас получил несправедливо.
Пакьяо цитирует ресурс fightnews.com:
«Мне не понравилось, как Йорденис получил мой пояс. Он не бросил мне вызов и не отобрал его у меня в ринге. Посмотрим, у кого он будет на талии в субботу вечером. Я рад, что мы получили возможность уладить этот спор. Всегда лучше все решить в честном бою.
Я готовился к поединку с Эрролом Спенсом, который является левшой, но теперь встречусь с правшой Йорденисом Угасом. Мне потребовалось всего два дня, чтобы перестроиться. На протяжении своей карьеры я очень часто дрался с боксерами-правшами. Было бы сложнее перестроиться с правши на левшу, но в этой ситуации волноваться не о чем.
Я все еще чувствую себя молодым и доволен тем, что делаю, потому что бокс - моя страсть. Мне нравится проходить тренировочные сборы, каждый день жертвовать собой и придерживаться дисциплины. Когда я готовился к поединку с Китом Турманом, то проводил примерно 25 раундов спаррингов в день. В этом тренировочном лагере я делал примерно 30. Тренерам пришлось останавливать меня, потому что я хотел работать.
Я даже не мог представить, чего добьюсь в боксе с самого начала моей карьеры. Я пришел от ничего к чему-то и стал вдохновением для людей, как внутри ринга, так и за его пределами. Это будет хороший бой, и я сделаю все возможное, чтобы фанаты остались счастливыми».
Йорденис Угас поделился мнением о предстоящем поединке с Мэнни Пакьяо.
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