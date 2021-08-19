Пакьяо – о бое с Угасом: «Посмотрим, у кого будет чемпионский пояс на талии после поединка»

Мэнни Пакьяо / фото - skysports.com

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО). По словам Мэнни, он очень хорошо готов к этому противостоянию и намерен отобрать у своего оппонента чемпионский титул, который по мнению филиппинца, Угас получил несправедливо.

Пакьяо цитирует ресурс fightnews.com:

Я готовился к поединку с Эрролом Спенсом, который является левшой, но теперь встречусь с правшой Йорденисом Угасом. Мне потребовалось всего два дня, чтобы перестроиться. На протяжении своей карьеры я очень часто дрался с боксерами-правшами. Было бы сложнее перестроиться с правши на левшу, но в этой ситуации волноваться не о чем.

Я все еще чувствую себя молодым и доволен тем, что делаю, потому что бокс - моя страсть. Мне нравится проходить тренировочные сборы, каждый день жертвовать собой и придерживаться дисциплины. Когда я готовился к поединку с Китом Турманом, то проводил примерно 25 раундов спаррингов в день. В этом тренировочном лагере я делал примерно 30. Тренерам пришлось останавливать меня, потому что я хотел работать.

Я даже не мог представить, чего добьюсь в боксе с самого начала моей карьеры. Я пришел от ничего к чему-то и стал вдохновением для людей, как внутри ринга, так и за его пределами. Это будет хороший бой, и я сделаю все возможное, чтобы фанаты остались счастливыми».