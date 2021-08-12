Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса
Пакьяо – о поединке с Угасом: «Теперь мы выясним, кому принадлежит чемпионский пояс»
Легендарный филиппинец намерен продемонстрировать все свое мастерство в ринге
07:37
Пакьяо и Угас / Фото - badlefthookБывший чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула WBA Super в полусреднем дивизионе кубинцем Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).
Цитирует Пакьяо fightnews.com.
«Йорденис готовился провести бой 21-го августа, так что он будет в хорошей физической форме. Очень здорово, что я смогу продемонстрировать то, над чем тяжело работал в зале на протяжении всего этого времени. Я не разочарован тем, что произошло, потому что мой тяжелый труд не будет потрачен зря. Угас принял этот вызов и на кону нашего поединка будет стоять титул чемпиона мира WBA, что меня радует. Я готовился к левше, но теперь мне придется драться с правшой. Я не считаю это проблемой. Потому что всегда хорошо выступал как против левши, так и правши. Это не простой бой. Да, Угас стал чемпионом, потому что ему отдали мой пояс, но теперь мы выясним кому он принадлежит. Я бы посоветовал болельщикам не пропустить наше противостояние. Я действительно уверен, что мы с Угасом устроим бой, который будет наполнен активными действиями».
Пакьо и Угас выйдут в ринг 21 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
Напомним, в намеченную дату Пакьяо должен был провести поединок против чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), однако у американца диагностировали разрыв сетчатки левого глаза накануне боя.