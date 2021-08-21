Пакьяо оказался легче Угаса накануне поединка

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания

Фото: boxingscene.com

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 КО) выйдет в ринг против экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Угас показал на весах 66,6 кг, тогда как Пакьяо оказался чуть легче – 66,2 кг.

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Final stare down between @MannyPacquiao and WBA Champ @YordenisUgas before they meet inside the ring tomorrow night!



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Для Пакьяо этот бой станет первым за последние два года.

Мэнни Пакьяо поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против Йордениса Угаса.