Угас: «Мне придется перебоксировать Пакьяо»
Пакьяо: «Отношусь к Угасу, также серьезно, как относился бы к Спенсу»
Филиппинская легенда бокса – о грядущем поединке с чемпионом WBA Super
17:21
Мэнни Пакьяо / Фото - iapss.orgЭкс-чемпион мира в восьми восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился мыслями относительно грядущего поединка с обладателем титула WBA Super в полусреднем дивизионе Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).
Цитирует легендарного филиппинца Boxing News 24/7.
«Я не воспринимаю этот бой как должное. На самом деле, я отношусь к Угасу, также серьезно, как относился бы к Эрролу Спенсу. Я не совершу ту же ошибку, которую совершили многие бойцы, когда легкомысленно отнеслись к своим соперника. Я по-прежнему голоден к победам. Я живу этим. У меня был отличный тренировочный лагерь и я намерен доказать всем, особенно Угасу, что я еще здесь и способен на многое. Мой титул был отдан Угасу. Чемпионами становятся не так. Вы должны заработать свой титул, выиграть его в ринге. Теперь мы будем бороться за этот пояс, и это будет правильный способ получить титул чемпиона мира».
Бой Пакьяо – Угас состоится 21 августа. Изначально соперником филиппинца должен был стать Эррол Спенс (27-0, 21 КО), однако он травмировался, и врачи сняли его с поединка.
Ранее Угас заявил, что очень уважает Пакьяо, но это не помешает ему нокаутировать бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях.
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