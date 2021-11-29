Камбосос: «Если Лопесы не хотят реванша, это их дело»
Пакьяо поздравил Камбососа с победой над Лопесом
«Пак-Мэн» горд за австралийца
13:01
Пакьяо и Камбосос / Фото: Kambosos Team
Экс-чемпион мира в восьми весовых Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в своем Twitter поздравил Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) с победой на экс-абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (16-1, 12 KO):
Поздравляю своего друга, Джорджа Камбососа, с эпической победой! Ты помог мне в многих последних поединках. Я надеюсь, что наши сотни раундов спаррингов помогли и тебе в какой-то степени. Я горд за тебя.
Ранее Камбосос назвал желаемого соперника.