Пакьяо: «Сейчас все на кону, ведь это может быть мой последний бой»

Легендарный филиппинец уверен в своих силах перед поединком против чемпиона WBA Super

Мэнни Пакьяо / Фото: Marca Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал о своем самочувствии перед боем против чемпиона WBA Super в полусреднем весе кубинца Йордениса Угаса (26-4, 12 КО). Слова «Пакмэна» приводит boxingscene: «Чувствую себя просто превосходно. Моя команда абсолютно уверена в моих способностях даже в 42 года, они отметили, что у меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы соперничать с боксерами элитного уровня. И хотя период восстановления 42-летнего бойца не будет таким же, как у 25-летнего, я все еще люблю то, что делаю. Наслаждаюсь тренировками и каждый день узнаю о себе что-то новое. Сейчас все на кону, ведь это может быть мой последний бой. Я также могу завершить гонку со зрелищным перформансом. Наследия субъективны для фанов. Конечно, моя победа, после такого длительного отсутствия, стала бы очень большим событием для моей страны и семьи». Бой Пакьяо – Угас состоится 21 августа. Изначально соперником филиппинца должен был стать Эррол Спенс, однако он травмировался, и врачи сняли его с поединка.

Ранее Угас заявил, что очень уважает Пакьяо, но это не помешает ему нокаутировать бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях.

Сергей Остапенко