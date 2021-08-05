Ортис ставит на победу Спенса в бою против Пакьяо
Пакьяо: «Скорость, сила, стратегия и опыт – это мои преимущества в бою со Спенсом»
Легендарный филиппинец намерен доказать, что у него есть еще порох в пороховницах
5 августа 21:44
Мэнни Пакьяо / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO).
Цитирует легендарного филиппинца Boxing News 24/7.
«Спенс – агрессивный боец. Я знаю, что мы можем показать увлекательное противостояние, которое очень понравится фанатам. У меня много преимуществ в этом бою. К примеру, моя скорость и сила, а также стратегия и опыт. Когда я начинал свою карьеру, то никогда не мог подумать, что в таком возрасте еще смогу сражаться с лучшими. Это действительно дар, который я получил. Прошло два года с момента последнего моего боя. Мне пошел на пользу такой перерыв, потому что мое тело и разум отдохнули. На этот раз, я как никогда взволнован и чувствую себя снова молодым. Я мог провести несколько поединков с более легкими соперниками, но я решил встретиться с лучшим, потому что хочу, чтобы мое наследие и достижения увеличивались. Я должен показать миру, что еще не закончил».
Бой Пакьяо – Спенс состоится 21 августа. 42-летний филиппинец вернется в ринг спустя 2 года после победы над Китом Турманом.
Ранее Пакьяо признался, что поединок против Спенса станет самым сложным в его карьере.
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