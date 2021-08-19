Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»

Филиппинец хотел, чтобы украинец проиграл еще в полуфинале

Интервью

Мэнни Пакьяо / Фото - bleacherreport.com

Казалось, что он уже держит в руках золото Олимпийских игр – до финального гонга оставалось меньше двух минут. Ни у кого не возникало сомнений в том, что Александр Хижняк станет чемпионом.

То украинец неожиданно пропустил мощный левый хук и рухнул на настил. Рефери не дал ему времени восстановиться – бой окончен. Хижняк остался с серебром.

Большое интервью Хижняка. О судьях, переходе в профи и тактике на финал Олимпиады в Токио

После этого поражения на украинца посыпалась тонна критики – многие обратили внимание на то, какой опасный у него стиль бокса. «Полтавский танк» от того и танк, что упрямо идет вперед. Но, как видим, порой соперники бьют бронебойными.

с подобного типа критикой не согласен , но, как оказывается,тоже не впечатлен стилем украинца.

Легенда мирового бокса внимательно смотрел полуфинальный бой Хижняка в Токио. И искренне желал ему поражения – украинец боксировал против филиппинца Еуремира Марсиаля, еще одного претендента на золото.

И, помимо того, что Марсиаль и Пакьяо соотечественники, 25-летний средневес является боксером промоутерской компании Мэнни. Еумир, ставший вице-чемпионом мира в 2019 году, уже успел дебютировать в профи – в декабре прошлого года боксировал в Лос-Анджелесе.

Обзор боя Хижняк – Марсиаль:

Пакьяо должен вернуться в ринг 21 августа боем с Йорденисом Угасом. И на одной из тренировок в зале Фредди Роуча филиппинец неожиданно проронил фразу: «Думаю об Еумире».

После спаррингов Пакьяо решил рассказать, о чем именно он размышляет: сожалеет, что Марсиаль проиграл бой за выход в финал Олимпиады, бой, который, на самом деле, мог выиграть.

Еумир мощно стартовал в Токио – первые два поединка выиграл досрочно, оба в первом раунде. И после этих побед вышел в ринг с Хижняком. Бой продлился все три раунда, в последнем, третьем украинцу удалось вырвать победу – раздельным решением судей.

Решение судей в поединке Хижняк – Марсиаль:

Пакьяо уверен – Еумир мог победить, если бы полагался на тайминг и движения, а не на простые атаки:

«У его соперника нет никакого стиля, никакой защиты. Лови его, включай тайминг. Еумир не мог координировать свои атаки».

Мэнни показал – стоило выбрасывать быструю атаку, а затем уйти в сторону от выпада соперника:

«Двигайся».

После этого поединка у себя в Twitter Пакьяо написал:

«Спасибо, Еумир Марсиаль за то, что отдал всего себя. Это была достойная попытка взять золото».

Позже журналисты связались уже с самим Марсиалем. Он признался – уже успел поговорить с Пакьяо:

«Я разговаривал с сенатором Мэнни. Он сказал, что мне все еще не хватает выдержки и физической мощи. Он сказал, что Хижняк – это соперник, против которого просто драться. Это была его игра, он физически крепкий. Хижняк пытался вымотать меня, проверить мою выносливость. Пакьяо сказал: «Когда мы встретимся, то я многому тебя научу». Приятно, что он мне позвонил. Его советы важны для меня. Он вдохновляет и подбадривает меня».

И помимо этого, Еумир добавил – он хочет боксировать в профессионалах, но, как и Хижняку, ему не дает покоя метал его медали. Филиппинец хочет, чтобы она блестела другим цветом:

«У меня еще остались незавершенные дела – выиграть золото Олимпиады всегда было в приоритете. Так что в 2024 году я хочу сменить эту бронзу на золото».

Возможно, мы увидим еще одно ожесточенное противостояние Марсиаля и Хижняка на Олимпийских играх. Пакьяо, наверное, надеется, что его исход будет другим.