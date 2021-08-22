Пакьяо: «У меня свело обе ноги, поэтому я не мог передвигаться по рингу»

Легендарный филиппинец рассказал что помешало ему реализовать свой план

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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) заявил, что уже в начале поединка против обладателя титула WBA Super в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО) его начали беспокоить судороги в ногах, из-за чего он не мог нормально двигаться.

«Я понимал стиль Угаса и хотел реализовать на ринге свой план. У меня было много техник под его стиль, но дело в том, что… Я не говорю, что это мое оправдание, однако у меня свело обе ноги, поэтому я не мог передвигаться по рингу. В былые дни я мог легко двигаться и перебоксировать его, но в этот раз мои ноги были зажаты и болели со второго по 12-й раунд. Я не оправдываюсь. Это просто причина, по которой я не мог двигаться. Я оставался на месте и контратаковал после его ударов. Вот что произошло. Это бокс. Я многого добился в боксе и счастлив, что с нами все хорошо».

Йорденис Угас прокомментировал победу единогласным решением судей над Мэнни Пакьяо.