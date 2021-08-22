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Пакьяо вернулся спустя два года, но сенсационно проиграл Угасу

Филиппинская легенда потерпел восьмое поражение в карьере
Бокс Профессиональный бокс
08:22
Пакьяо вернулся спустя два года, но сенсационно проиграл Угасу
Фото: CBS Sports

В главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе на арене T-Mobile чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) встретился с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).

Для «Пакмена» этот бой стал первым за два года. Предыдущий раз он боксировал еще в июле 2019 года, по очкам победив Кита Турмана. Изначально филиппинец должен был драться против Эррола Спенса, однако американец травмировался, а на замену ему быстро вышел Угас, который получил главный поединок в карьере.

Очевидно, что простой, а также возраст наложили свой отпечаток на Пакьяо. По ходу всего боя, он, как и раньше, был агрессивен, но недостаточно. Угас работал вторым номером и регулярно перебивал Мэнни. Большинство же атак Пакьяо приходились в блок.

Как итог – 115:113, 116:112, 116:112 в пользу действующего чемпиона.

Все перипетии боя есть в нашем текстовом онлайне.

Сергей Остапенко
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Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Мэнни Пакьяо Йорденис Угас

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