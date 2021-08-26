Пакьяо задумался о реванше с Угасом: «С его стилем я должен был легко победить»
Пакьяо: «Вернусь в ринг в январе»
Филиппинец все-таки хочет провести реванш против Йордениса Угаса
10:49
Фото: twitter.com/MannyPacquiao
Легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) рассматривает возможности проведения в январе реванша против чемпиона мира WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО):
«Мне кажется, что я вернусь на ринг в январе, потому что (президентская) кампания начинается официально стартует в феврале, но пока мне еще нужно прикинуть, насколько загружен я буду в предстоящие выборы на Филиппинах».
Пакьяо проиграл Угасу единогласным решением судей. Сразу после боя он склонялся к завершению карьеры.
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