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Пакьяо: «Вернусь в ринг в январе»

Филиппинец все-таки хочет провести реванш против Йордениса Угаса
Бокс Профессиональный бокс
10:49
Пакьяо: «Вернусь в ринг в январе»
Фото: twitter.com/MannyPacquiao

Легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) рассматривает возможности проведения в январе реванша против чемпиона мира WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО):

«Мне кажется, что я вернусь на ринг в январе, потому что (президентская) кампания начинается официально стартует в феврале, но пока мне еще нужно прикинуть, насколько загружен я буду в предстоящие выборы на Филиппинах».

Пакьяо проиграл Угасу единогласным решением судей. Сразу после боя он склонялся к завершению карьеры.



Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Мэнни Пакьяо Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Йорденис Угас

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