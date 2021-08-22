Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»
Пакьяо: «У меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс»
Филиппинец прокомментировал поражение от Угаса
09:05
Фото: skysports.com
Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) поделился своими мыслями после поражения в бою с чемпионом WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).
Пакьяо не исключил, что уйдет из бокса, чтобы сосредоточиться на политической карьере.
Филиппинца цитирует портал thesun.co.uk:
«Я не знаю, буду ли еще драться. Позвольте мне расслабиться и подумать об этом. В октябре я сделаю окончательный анонс по поводу президентской кампании. Я хочу помогать своим соотечественникам. Я сделаю финальное заявление в следующем месяце. Я знаю, что у меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс.
Я очень ценю, что вы пришли сюда. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от 20 лет моей боксерской карьеры. Это бокс. Я поздравляю своего соперника. Давайте завтра встретимся с другим».
Йорденис Угас прокомментировал победу единогласным решением судей над Мэнни Пакьяо.
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