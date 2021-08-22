Пакьяо: «Я сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно»

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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) заверил, что отдал все силы в бою с обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО), в котором проиграл единогласным решением судей.

Сегодня я сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Я хотел подраться за титул на ринге, но сегодня чемпиона зовут Угас. Я много сделал для бокса, а бокс много сделал для меня. Я жду, когда проведу время со своей семьей и подумаю о своем будущем в боксе. Я хочу поблагодарить всех своих болельщиков, которые сегодня пришли, чтобы увидеть меня. Спасибо журналистам за то, что рассказали историю о том, чего я достиг в боксе.

Я боец как на ринге, так и за его пределами. Я жду, когда вернусь на Филиппины, чтобы служить филиппинскому народу, поскольку продолжается пандемия».