Редкач: «В бою со Спенсом я выбираю Пакьяо. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода»
Пакьяо: «Я выбирал между Кроуфордом, Майки Гарсией и Спенсом, в итоге выбрал Эррола»
Легендарный филиппинец желает встречаться в ринге с лучшими боксерами современности
09:58
Мэнни Пакьяо / Фото - japantimes.co.jpЭкс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился мнением о возможном поединке с обладателем титула WBO полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
Цитирует Пакьяо worldboxingnews.net.
«Я не как некоторые другие бойцы, которые здесь просто из-за денег и готовы драться не с боксерами. Я хочу бросать вызов лучшим. Если бы я дрался за деньги, то зачем мне выбирать непобежденного соперника? Это настоящий бой, и я люблю побеждать ранее небитых. Я выбирал между Теренсом Кроуфордом, Майки Гарсией и Спенсом, в итоге выбрал Эррола. Хотя я и подумал, что бой с Кроуфордом тоже будет хорош, ведь и у него нет поражений».
Бой Пакьяо – Спенс состоится 21 августа. 42-летний филиппинец вернется в ринг спустя 2 года после победы над Китом Турманом.
Ранее Пакьяо признался, что поединок против Спенса станет самым сложным в его карьере.
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