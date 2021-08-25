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Пакьяо задумался о реванше с Угасом: «С его стилем я должен был легко победить»

Легендарный филиппинец назвал кубинца одним из самых простых соперников в карьере
Бокс Профессиональный бокс
20:26
Пакьяо задумался о реванше с Угасом: «С его стилем я должен был легко победить»
Мэнни Пакьяо / Фото: twitter.com/MannyPacquiao

Легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) задумался о реванше против чемпиона мира WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Слова «Пакмэна» приводит boxingnews24:

«Угас был одним из самых удобных соперников за всю мою карьеру. Я считал, что с его стилем должен легко его походить. Вы знаете, как я двигался раньше. И я не смог это повторить, мои ноги просто-напросто отказали.

Я подумаю о реванше, потому что у меня в голове не укладывается, что один из самых простых соперников, с которыми я когда-либо встречался, победил».


Пакьяо проиграл Угасу единогласным решением судей. Сразу после боя он склонялся к завершению карьеры.

Сергей Остапенко
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Мэнни Пакьяо Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Йорденис Угас

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