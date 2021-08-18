Пакьяо завершил подготовку к бою против Угаса

Поединок между кубинцем и филиппинцем состоится в ночь на 22 августа в Лас-Вегасе

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) сообщил, что завершил подготовку к бою против чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (26-4, 12 КО).

Бой Угас – Пакьяо состоится в ночь на 22 августа в Лас-Вегасе.

Йорденис Угас поделился мнением о предстоящем поединке с Мэнни Пакьяо.