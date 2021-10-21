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Папакин о чемпионате мира: «Есть призеры Олимпийских игр, чемпионы мира. Для меня это стимул и мотивация»
Украинец впервые представит страну на главном турнире AIBA
20:39
Иван Папакин / Фото: ФБУ
Накануне чемпионата мира по боксу представитель Украины в весе до 75 кг Иван Папакин рассказал XSPORT
о своих ожиданииях от турнира.
«Множество соперников молодых, моего возраста – 22-21 год. Есть призеры Олимпийских игр, чемпионы мира. Для меня это стимул и мотивация, чтобы боксировать с ними достойно, на уровне. Они такие же люди как и мы».
Напомним, ранее главный украинский боксер в весе до 75 кг Александр Хижняк был признан лучшим боксером мира в 2021 году.