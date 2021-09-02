«Я надеру ему зад». Небитый боец Мейвезера бросил вызов Беринчику
Парень напористый, но без денег. Малоизвестный россиянин продолжает вызывать на бой Беринчика
Украинец смешно реагирует на такие потуги
2 сентября 21:27
Денис Беринчик / Фото: instagram.com/berinchyk
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) опубликовал в истории Instagram
очередной вызов от малоизвестного российского бойца на голых кулаках Исы Исаева.
Исаев:
«Беринчик, будь как мужчина и принимай вызов. Я с тобой хочу подраться еще раз. Один раз я тебя посадил и второй раз хочу посадить».
Ранее Исаев уже вызывал Беринчика на бой, и тогда Денис дал понять, что бой состоится только в том случае, если россиянин заинтересует его деньгами.
Напомним, благотворительный поединок с Беринчиком намерен провести Иван Редкач.
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