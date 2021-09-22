Паркер: «Благодаря росту, размаху рук и преимуществу в габаритах Джошуа может оказаться лучше Усика»

Джозеф считает, что поединок может завершиться досрочно





Джозеф Паркер / Фото: DAZN

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) заявил, что у украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) меньше шансов на победу в поединке с чемпионом мира по версиях WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



«Я чувствую, что Усик будет большой угрозой. У него есть бэкграунд, он был абсолютным чемпионом мира. Усик не знает горечи поражений. Я думаю, что к этому бою он готовился самым лучшим образом, все делал правильно. Они оба все делали как следует. Мне кажется, что благодаря росту, размаху рук и преимуществу в габаритах Джошуа может оказаться лучше Усика. Но многие считают, что в этом поединке равные шансы. Людей не удивит, если Александр затащит этот бой. Я думаю, что поединок закончится остановкой. Просто не знаю, кто победит. Я говорил, что склоняюсь в сторону Джошуа, но ты никогда не знаешь точно. Бокс - один из тех видов спорта, где, как все знают, может произойти что угодно».

Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на стадионе Tottenham Hotspur Лондоне.

Онлайн трансляция матча Энтони Джошуа – Александр Усик.