Паркер: «Думаю, я никогда не подерусь с Тайсоном Фьюри»
Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью порталу talkSPORT заявил, что никогда не выйдет на поединок против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0, 22 KO) из-за их дружеских отношений.
«Я снова тренируюсь, я вернулся в тренировочный лагерь вместе с Тайсоном Фьюри. У нас здесь к своему бою готовится Сонни Билл Уильямс, Дэвид Ньика вернулся к работе. Круто снова приступить к тренировкам.
У нас отличные отношения с Тайсоном. Он относится ко мне, как к младшему брату, вся его семья заботится обо мне. Сейчас я базируюсь здесь, в Моркаме. Я остаюсь у него дома, использую его зал.
Думаю, я никогда не подерусь с Тайсоном. Я позволю ему делать свою работу и биться с кем-то другим. Я попытаюсь пойти другим путем и выложусь по максимуму, чтобы завоевать другие титулы, если у меня получится».
Возможно, Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри действительно никогда не разделят ринг, но дружеские отношения не помешали топам хэвивейта провести мощный спарринг.