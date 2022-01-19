Паркер: «Думаю, я никогда не подерусь с Тайсоном Фьюри»

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью порталу talkSPORT заявил, что никогда не выйдет на поединок против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0, 22 KO) из-за их дружеских отношений.

У нас отличные отношения с Тайсоном. Он относится ко мне, как к младшему брату, вся его семья заботится обо мне. Сейчас я базируюсь здесь, в Моркаме. Я остаюсь у него дома, использую его зал.

Думаю, я никогда не подерусь с Тайсоном. Я позволю ему делать свою работу и биться с кем-то другим. Я попытаюсь пойти другим путем и выложусь по максимуму, чтобы завоевать другие титулы, если у меня получится».