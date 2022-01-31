Паркер: «Если бы предложение по бою с Хрговичем было выгодным, то мы бы его приняли»

Новозеландец объяснил, почему отказался от поединка с хорватом

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) в интервью Behind The Gloves признался, что отказался от претендентского поединка с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) по линии IBF, поскольку получил не самое выгодное предложение. «Предложение поступило вскоре после моего боя, в первую неделю января. На тот момент я продолжал восстанавливаться. Речь не идет о тяжелой травме, но я не был готов на сто процентов. Мой менеджер сказал мне, что предложение насчет поединка с Хрговичем на самом деле не было хорошим. Если бы в этом был смысл, то мы бы согласились. Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня нет травм, я восстановился от мелких повреждений. Если бы предложение было выгодным, то мы бы его приняли. Но для нас не было смысла спускаться сверху вниз. Знаю, говорят, что я мог потом подраться за титул как обязательный претендент, но непонятно, когда пояса станут доступными». Джозеф Паркер хочет провести реванш с Энди Руисом (34-2, 22 КО).

Рене Тер Велде