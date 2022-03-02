Паркер: «Если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я проведу бой с ним»

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Behind The Gloves заявил, что готов подраться с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не сможет провести реванш с AJ.

Но если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я с удовольствием воспользуюсь возможностью провести с ним бой. На данный момент мой менеджер работает над несколькими вариантами с разными промоутерами. В частности, упоминалось имя Джо Джойса, но я с удовольствием подерусь с Джошуа, если появится такая возможность».