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Паркер: «Если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я проведу бой с ним»

Новозеландец готов заменить украинца в поединке с британцем
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Паркер: «Если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я проведу бой с ним»
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Behind The Gloves заявил, что готов подраться с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не сможет провести реванш с AJ.

«Если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я вижу в качестве замены себя. Я соглашусь на этот поединок. Усик, братья Кличко, Ломаченко – они все заняты тем, что происходит в их стране. Мое уважение им за то, что они вернулись и защищают свою страну. Это более крупное сражение, чем на ринге.

Но если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я с удовольствием воспользуюсь возможностью провести с ним бой. На данный момент мой менеджер работает над несколькими вариантами с разными промоутерами. В частности, упоминалось имя Джо Джойса, но я с удовольствием подерусь с Джошуа, если появится такая возможность».

Джозеф Паркер завершил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном.

Рене Тер Велде
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Теги

Джозеф Паркер Александр Усик - Энтони Джошуа

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