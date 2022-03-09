Паркер: «Если Усик не сможет подраться с Джошуа, то я проведу бой с ним»
Паркер: «Фьюри разберется с Уайтом в первых шести раундах»
Новозеландец уверен в победе «Цыганского Короля» над британцем
09 марта 19:50
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions заявил, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) остановит обязательного претендента на свой титул Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) уже в первой половине поединка.
«Возможно, я немного предвзят, потому что мы с Тайсоном – хорошие друзья, и я нахожусь в его лагере. Но я думаю, что во многих аспектах он не по зубам Уайту – в плане габаритов, мощи и силы. Он может и двигаться, и драться. Поэтому я считаю, что Фьюри разберется с Уайтом в первых шести раундах.
У Диллиана очень сильный левый контрхук. Я помню об этом, и он отправил меня на канвас. Поэтому Фьюри нужно остерегаться этого, но в целом я думаю, что Тайсон слишком умен. Он очень умный боец на ринге».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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