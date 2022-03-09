Паркер: «Фьюри разберется с Уайтом в первых шести раундах»

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions заявил, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) остановит обязательного претендента на свой титул Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) уже в первой половине поединка.

У Диллиана очень сильный левый контрхук. Я помню об этом, и он отправил меня на канвас. Поэтому Фьюри нужно остерегаться этого, но в целом я думаю, что Тайсон слишком умен. Он очень умный боец на ринге».