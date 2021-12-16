Чисора: «Когда-то Фьюри был жуликоватой с*чкой»
Паркер и Чисора провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции перед реваншем
Вторый поединок между супертяжеловесами состоится в Манчестере
21:24
Паркер и Чисора / Фото - BoxingsceneБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе, новозеландец Джозеф Паркер (29-2-0, 21 KO) и британский ветеран бокса Дерек Чисора (32-11-0, 23 KO), встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед вторым очным поединком.
Напомним, первый бой между боксерами за титул WBO Inter-Continental завершился победой Паркера раздельным решением судей.
Второй поединок Чисоры и Паркера состоится 18 декабря в Манчестере. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.