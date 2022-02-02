Паркер и Джойс могут провести поединок в мае

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Дэвид Хиггинс, менеджер Джозефа Паркера (30-2, 21 КО), сообщил, что бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе ведет переговоры с Джо Джойсом (13-0, 12 КО) относительно поединка, который может состояться уже в мае.

Хиггинса цитирует ресурс ringnews24.com:

Вопрос в том, кто следующий? Джозеф дал понять, что хочет вернуться, как можно скорее. Возможный соперник – Джо Джойс. Джо занимает первую строчку рейтинга WBO, а Джозеф вторую. Нужно признать, что это бой 50 на 50, и он понравится фанатам.

Представители команды Джойса связались с нами и сказали, что сделают письменное предложение. Мы обсуждаем майские сроки. Так что посмотрим, как будет выглядеть их предложение».