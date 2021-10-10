Паркер: «Каждый раз когда Уайлдер падал, он поднимался и отвечал Фьюри»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com отреагировал на победу своего товарища Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в третьем бою против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

Уайлдер показал большую смелость, отвагу и силу. Он не хотел сдаваться. Каждый раз когда Деонтей падал, он поднимался и отвечал Фьюри. Уайлдер показал чемпионский дух. Он закончил бой на щите, но я отдаю ему должное. Это было отличное выступление.

Бой могли остановить раньше. Это работа врачей – убедиться, что с бойцами все хорошо. Я думаю, что с Уайлдером все было в порядке. Мы могли заметить, что он подустал, но Деонтей отдал все, что у него было. Это признак настоящего чемпиона».