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Паркер хочет провести реванш с Руисом

Представители новозеландца уже связались с командой американца
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Паркер хочет провести реванш с Руисом
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) хочет провести реванш с Энди Руисом (34-2, 22 КО).

«Кто заинтересован в реванше с Энди Руисом? Моя команда связалась с братишкой. Давайте сделаем это!»

Джозеф Паркер назвал имена двух возможных соперников.

Рене Тер Велде
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Теги

Джозеф Паркер Энди Руис-младший

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