Фьюри жестко пробил медицинским мячом Паркеру – ранее Тайсон так сломал ребро брату
Паркер хочет провести реванш с Руисом
Представители новозеландца уже связались с командой американца
10:00
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) хочет провести реванш с Энди Руисом (34-2, 22 КО).
«Кто заинтересован в реванше с Энди Руисом? Моя команда связалась с братишкой. Давайте сделаем это!»
Джозеф Паркер назвал имена двух возможных соперников.