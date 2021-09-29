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Паркер: «Когда Джошуа прессинговал, он ловил Усика хорошими ударами»

Бывший чемпион мира – о причинах поражения британца
Бокс Профессиональный бокс
29 сентября 13:18
Паркер: «Когда Джошуа прессинговал, он ловил Усика хорошими ударами»
Фото: Ring Magazine

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал исход боя украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Я думаю, что у Джошуа был неправильный план на бой, учитывая то, что предложил ему Усик. Александр показал отличное выступление, доставил Джошуа много проблем за счет подвижности, работы ног, обманных движений и так далее. Это было одно из тех выступлений, к которым ты присматриваешься, потому что оно действительно получилось хорошим. Иногда ты выходишь на бой, и твой план работает, а иногда нет. В этот раз план Джошуа не сработал.

Джошуа вернулся в пятом или шестом раунде, несколько раз поймал Усика правой, но затем Александр снова владел инициативой до конца боя. Когда Джошуа прессинговал, он ловил Усика хорошими ударами, которые тот чувствовал. Однако затем он вернулся к тому, что делал перед этим.

Возможно, команда Джошуа недостаточно качественно подготовилась к такому бойцу, как Усик. Может быть, спарринг-партнеры оказались недостаточно хорошими. Просто их план не сработал».


Напомним, в 12 раунде Усик едва не нокаутировал Джошуа, но британца спас финальный гонг. Уже известно, что боксеры проведут реванш, а промоутер украинца рассказал, когда он должен пройти.



Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа Джозеф Паркер

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