Паркер: «Когда Джошуа прессинговал, он ловил Усика хорошими ударами»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал исход боя украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Джошуа вернулся в пятом или шестом раунде, несколько раз поймал Усика правой, но затем Александр снова владел инициативой до конца боя. Когда Джошуа прессинговал, он ловил Усика хорошими ударами, которые тот чувствовал. Однако затем он вернулся к тому, что делал перед этим.

Возможно, команда Джошуа недостаточно качественно подготовилась к такому бойцу, как Усик. Может быть, спарринг-партнеры оказались недостаточно хорошими. Просто их план не сработал».