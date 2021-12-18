Результаты взвешивания перед реваншем Чисора – Паркер
Паркер: «Моя цель – стать двукратным чемпионом мира. В этот раз я нокаутирую Чисору»
Новозеландский супертяжеловес – о грядущем реванше в Манчестере
11:58
Джозеф Паркер / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (29-2-0, 21 KO) с уверенностью заявил, что нокаутирует британского ветерана Дерека Чисору (32-11-0, 23 KO) в реванше, который состоится 18 декабря.
Цитирует Паркера boxingscene.com.
«Впереди у меня непростой бой, но после этого есть много поединков, которые можно организовать. Сейчас пришло время принести жертву в качестве бойца. Я нахожусь долгое время вдали от своей жены и семьи. Сейчас пришло мое время».
«Моя цель – стать двукратным чемпионом мира. У меня не плохие места в рейтингах, но COVID меняет все планы. Поэтому я должен быть благодарен, что нам организовали второй бой с Чисорой. В этом году получилось трижды выйти в ринг, и я просто должен воспользоваться каждой полученной возможностью. Я чувствую, что в этот раз нокаутирую Дерека. У меня хорошее предчувствие».
Напомним, первый бой между боксерами за титул WBO Inter-Continental завершился победой Паркера раздельным решением судей.
Второй поединок Чисоры и Паркера состоится в Манчестере. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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