Чисора: «Я делаю больно своим соперникам, и Паркеру будет больно»
Паркер может завершить карьеру, если проиграет в реванше Чисоре
Поединок в супертяжелом дивизионе состоится 18 декабря
17:41
Джозеф Паркер и Дерек Чисора / Фото - fightmag.com.auЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) в интервью BBC Sport с уверенностью заявил, что поражение в предстоящем реванше с Дереком Чисорой (32-11, 23) может завершить его профессиональную карьеру.
«Я лишь хочу уверенно его победить в этот раз. Если я не смогу побить Дерека, тогда мне придется взглянуть на себя и понять, что делать дальше. Я все еще могу многое дать этому спорту. Когда придет время, я остановлюсь, но пока во мне продолжает гореть огонь».
Напомним, первый бой между боксерами за титул WBO Inter-Continental завершился победой Паркера раздельным решением судей.
Второй поединок Чисоры и Паркера состоится 18 декабря в Манчестере. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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