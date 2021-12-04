Паркер: «Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим бой Усик – Фьюри»

Новозеландец понимает, что для этого нужно провести много работы вне ринга

Фото: Boxing Scene

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер признался, что хотел бы увидеть бой украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) против британца Тайсона Фьюри (24-2, 22 КО):

«Я думаю, что все хотят увидеть объединительный бой за все четыре титула. Мне кажется, что здесь есть много нюансов. Многим людям необходимо провести большое количество переговоров за кулисами. Речь идет о бойцах, их менеджерах, промоутерах и телевизионных сетях. Если все смогут найти общий язык и договориться, то, думаю, мы сможем увидеть этот бой в ближайшее время. Я надеюсь на это».

Напомним, Энтони Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком за правильные отступные.

