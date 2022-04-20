Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 1
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 18) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Эвертон - Лестер 1:1 Окончен
21:45 Челси - Арсенал 2:4 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Монако - Ницца 1:0 Окончен
20:00 Реймс - Лилль 2:1 Окончен
22:00 Анже - ПСЖ 0:3 Окончен
22:00 Брест - Лион 2:1 Окончен
22:00 Ланс - Монпелье 2:0 Окончен
22:00 Марсель - Нант 3:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Гранада 0:0 Окончен
22:30 Осасуна - Реал 1:2 2-й тайм
Теннис (1 событие из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
15:15 Леся Цуренко - Анна-Каролина Шмиедлова 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Осасуна - Реал 1:2 2-й тайм
Футбол (2 события из 5) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Леванте - Севилья -:- Запланирован
22:30 Реал Сосьедад - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперлига Windrose. Николаев - Будивельнык

Паркер назвал фаворита в реванше Усик – Джошуа

Новозеландец надеется, что перемены, на которые пошел британец, принесут ему пользу
Бокс Профессиональный бокс
22:00
Паркер назвал фаворита в реванше Усик – Джошуа
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Boxing King Media признался, что не верит в победу Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Все, с кем я разговаривал, видят аналогичный результат в реванше – Усик победит Джошуа. Но это супертяжелый вес. Джошуа внес определенные коррективы, его тренировки изменились. Надеюсь, что это пойдет ему на пользу».

Джозеф Паркер призвал Энтони Джошуа провести реванш.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джозеф Паркер Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фьюри: «У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком»
Фьюри: «У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
20 апреля 21:00
Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
20 апреля 20:00
российские десантники устроили погром в доме Усика
российские десантники устроили погром в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
20 апреля 19:44
Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»
Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»
Бокс Профессиональный бокс
20 апреля 19:28
«Ничего грандиознее не будет». Фьюри высказал окончательное решение о бое за «абсолюта» с Усиком
«Ничего грандиознее не будет». Фьюри высказал окончательное решение о бое за «абсолюта» с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
20 апреля 18:20
Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»
Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»
Бокс Профессиональный бокс
20 апреля 15:31

Новости: Бокс

Паркер назвал фаворита в реванше Усик – Джошуа
Паркер назвал фаворита в реванше Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
20 апреля 22:00
Фьюри: «У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком»
Фьюри: «У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком»
Профессиональный бокс
20 апреля 21:00
Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
Профессиональный бокс
20 апреля 20:00
российские десантники устроили погром в доме Усика
российские десантники устроили погром в доме Усика
Профессиональный бокс
20 апреля 19:44
Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»
Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»
Профессиональный бокс
20 апреля 19:28
«Ничего грандиознее не будет». Фьюри высказал окончательное решение о бое за «абсолюта» с Усиком
«Ничего грандиознее не будет». Фьюри высказал окончательное решение о бое за «абсолюта» с Усиком
Профессиональный бокс
20 апреля 18:20
Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»
Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»
Профессиональный бокс
20 апреля 15:31
Военные хроники. Алина Шатерникова – о предчувствии войны, волонтерстве и звонке в 7 утра от Виталия Кличко
Эксклюзив
Военные хроники. Алина Шатерникова – о предчувствии войны, волонтерстве и звонке в 7 утра от Виталия Кличко
Профессиональный бокс
20 апреля 12:53
Фьюри: «Усик побьет Джошуа и карьера Энтони будет окончена»
Фьюри: «Усик побьет Джошуа и карьера Энтони будет окончена»
Профессиональный бокс
20 апреля 10:50
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
23
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
5
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
12
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
16 апреля 23:22
1
Все новости