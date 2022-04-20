Хирн: «Паркер – это серьезный соперник для Джошуа»
Паркер назвал фаворита в реванше Усик – Джошуа
Новозеландец надеется, что перемены, на которые пошел британец, принесут ему пользу
22:00
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Boxing King Media признался, что не верит в победу Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Все, с кем я разговаривал, видят аналогичный результат в реванше – Усик победит Джошуа. Но это супертяжелый вес. Джошуа внес определенные коррективы, его тренировки изменились. Надеюсь, что это пойдет ему на пользу».
Джозеф Паркер призвал Энтони Джошуа провести реванш.
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