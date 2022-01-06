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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
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Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича

IBF продолжают поиски соперника хорватскому проспекту
Бокс Профессиональный бокс
07:38
Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича
Джозеф Паркер / Фото - badlefthook
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) отклонил предложение IBF провести поединок за звание официального претендента с непобежденным хорватом Филиппом Хрговичем (14-0, 12 КО). 

Причины отказа Паркера от боя остаются неизвестными. Об этом сообщает Boxing247.

Теперь, представители IBF предложат поединок против Хрговича следующему, стоящему в рейтинге боксеру. В данном случае это шестой номер рейтинга француз Тони Йока, у которого уже назначен бой на 15 января против доминиканца Мартина Баколе. Тони должен будет принять решение в течение трех дней.

Напомним, что ранее бой против Хрговича предложили Луису Ортису, однако кубинский ветеран отказался, так как травмировал руку во время поединка с американцем Чарльзом Мартином.


Владимир Кириченко
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Теги

Джозеф Паркер Филип Хргович

Комментарии 1

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6 января 2022г. 07:45
Паркер слабоват для хрговича
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