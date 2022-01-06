Паркер советует Чисоре завершить карьеру
Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича
IBF продолжают поиски соперника хорватскому проспекту
07:38
Джозеф Паркер / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) отклонил предложение IBF провести поединок за звание официального претендента с непобежденным хорватом Филиппом Хрговичем (14-0, 12 КО).
Причины отказа Паркера от боя остаются неизвестными. Об этом сообщает Boxing247.
Теперь, представители IBF предложат поединок против Хрговича следующему, стоящему в рейтинге боксеру. В данном случае это шестой номер рейтинга француз Тони Йока, у которого уже назначен бой на 15 января против доминиканца Мартина Баколе. Тони должен будет принять решение в течение трех дней.
Напомним, что ранее бой против Хрговича предложили Луису Ортису, однако кубинский ветеран отказался, так как травмировал руку во время поединка с американцем Чарльзом Мартином.