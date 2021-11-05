Паркер – об экс-сопернике Усика: «Жесткий панчер, который выбрасывает настоящие бомбы»

18 декабря новозеландец проведет реванш с Дереком Чисорой

Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) рассказал, почему Дерек Чисора (32-11, 23 КО) является одним из самых опасных представителей дивизиона:

«Не могу дождаться реванша с Чисорой. Первый поединок был не похож ни на какой другой в моей карьере, потому что мы всю неделю прожили в одном отеле и виделись каждый день. Да, он получился близким, но я рад, что одержал победу. Дерек – один из тех немногих жестких парней, которые всегда идут вперед и выбрасывают настоящие бомбы. И никогда не сдаются. Чисора, пожалуй, самый прессингующий боец, с которым я встречался, а я встречался с Диллианом Уайтом и Энди Руисом».

Напомним, в октябре 2020 года Чисора дал очень конкурентный бой чемпиону мира WBA, WBO, IBF Александру Усику.



Паркер проведет реванш с Чисорой, который состоится 18 декабря и пройдет в Манчестере.