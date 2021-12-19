Паркер одержал победу над Чисорой единогласным решением судей

Новозеландец трижды отправлял своего оппонента в нокдаун

Фото: mirror.co.uk

В рамках вечера бокса от Matchroom Boxing, проходившего в Манчестере (Великобритания) на Manchester Arena, состоялся реванш между представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером (30-2, 21 KO) и британцем Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).

С самого начала поединка Паркер пошел атаковать своего оппонента, но ко второму раунду уже Чисора продолжил работать первым номером. Впрочем, это не помешало новозеландцу отправить британца в нокдаун в четвертом отрезке. Перед гонгом на перерыв, Дерек выдал серию ударов, чтобы хоть как-то выровнять ход поединка.

В пятом раунде оба боксера слегка подустали и их атаки были не настолько активны. Чисора все же действовал смелее и прорывался на ближнюю. Казалось, что поединок выравнивается, но в седьмой трехминутке Паркер точным апперкотом отправил Чисору в очередной нокдаун.

Нащупав слабость своего оппонента, Джозеф вновь потряс британца, записав на свой счет третий нокдаун. В чемпионских раундах боксеры подарили зрителям большое количество выброшенных ударов и бескопрромисную рубку.

Итогом поединка стала победа Джозефа Паркера единогласным решением судей: 114:112, 115:110, 115:111.