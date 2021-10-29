Паркер: «Каждый раз когда Уайлдер падал, он поднимался и отвечал Фьюри»
Паркер показал актуальную форму за полтора месяца до реванша с Чисорой
Новозеландец продолжает подготовку к реваншу с британским ветераном
29 октября 16:55
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер (29-2-0, 21 KO) продолжает подготовку к реваншу с британским ветераном Дереком Чисорой (32-11-0, 23 KO), который состоится 18-го декабря в Манчестере, и время от времени делится с подписчиками соответствующими фото и видео.
«Первая неделя подготовки завершена».
Дерек Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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