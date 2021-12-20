Так Дерека не избивали ни Кличко, ни Усик. Хайлайты боя Паркер – Чисора II
Паркер после победы над Чисорой назвал имена двух возможных соперников
Бывший чемпион мира оценил свое выступление в Манчестере
08:41
Джозеф Паркер / Фото - standard.co.ukЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) после победы в реванше с Дереком Чисорой (32-12, 23 KO) рассказал, с кем готов встретиться в следующем поединке.
Цитирует новозеландца boxingnews24.com.
«Это было более убедительное, более доминирующее выступление, но Дерек заставил меня усердно поработать. Дальше я готов драться с любым. Это зависит от Дэвида Хиггинса и Энди Ли. Если честно, мне на самом деле плевать. На вершине находится титул, и я бы хотел провести реванш с Диллианом Уайтом. Также несколько раз упоминалось имя Джо Джойса».
«Я думаю, что этот бой с Чисорой получился более сложным, чем первый, поскольку в нем я был настроен куда более положительно и не убегал. Я сильно начал и отдал все силы, чтобы так же действовать по ходу поединка. Впрочем, Чисора – жесткий парень. Он продолжал идти вперед. Каждый раз когда я его потрясал, он знал, как восстановиться, и понимал, как уходить от мощных ударов. Он продолжал наступать все активнее».
Напомним, что на минувших выходных Паркер выиграл бой у Чисоры единогласным решением судей, трижды отправив соперника в нокдаун.