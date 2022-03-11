Паркер: «Фьюри разберется с Уайтом в первых шести раундах»
Паркер призвал Джошуа провести реванш
Новозеландец готов провести поединок с британцем
09:00
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью DAZN заявил, что готов провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
«Я слышал, что сказал Энтони Джошуа. Он хочет еще раз встретиться и нокаутировать меня? Ну давай же. Он не смог этого сделать в первый раз. Тогда подтверди свои слова. Давай закончим то, что начали и посмотрим, кто из нас будет нокаутирован.
Первый наш бой не был захватывающим, но нам досталось обоим. Если бы мы получили возможность провести матч-реванш, то все было бы по-другому. Я много тренируюсь и отрабатываю то, чему меня учит Энди Ли. Теперь я чувствую себя намного уверенней и получаю удовольствие, когда наношу удар сопернику по лицу».
Джозеф Паркер завершил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном.
Комментарии 0