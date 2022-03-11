Паркер призвал Джошуа провести реванш

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью DAZN заявил, что готов провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Первый наш бой не был захватывающим, но нам досталось обоим. Если бы мы получили возможность провести матч-реванш, то все было бы по-другому. Я много тренируюсь и отрабатываю то, чему меня учит Энди Ли. Теперь я чувствую себя намного уверенней и получаю удовольствие, когда наношу удар сопернику по лицу».