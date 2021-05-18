Паркер: «Реванш с Чисорой возможен. Я хочу занять позицию, позволяющую драться за титул»
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) не исключает возможности реванша с британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).
Слова новозеландца приводит The Ring:
Чисора – жесткий парень. Он уже давно в этой игре. Дерек поймал меня в начале поединка хорошим ударом, оказывал давление и отдал все силы. Он просто любит драться. Я искренне испытываю к нему огромное уважение. Мы хорошо поладили, и он тоже продемонстрировал огромное уважение. В некоторых боях Чисора говорит и то, и это, но в нашем поединке не было никакой вражды.
Мой менеджер Дэвид Хиггинс ведет переговоры с Эдди Хирном и Фрэнком Смитом из Matchroom. Есть несколько вариантов, и я оставляю эту работу им, чтобы они заключили лучшую сделку и сделали оптимальный шаг.
Я хочу занять позицию, позволяющую драться за титул чемпиона мира. Реванш с Чисорой возможен. Я не знаю, что делает Диллиан Уайт, по поводу этого поединка не было дискуссий. IBF хочет устроить бой с Филипом Хрговичем, так как Майкл Хантер снялся с поединка против него. Но на данный момент нет никакой конкретики.
Напомним, что в начале мая Паркер победил в поединке с Чисорой раздельным решением судей.
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