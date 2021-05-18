Паркер: «Реванш с Чисорой возможен. Я хочу занять позицию, позволяющую драться за титул»

Джозеф Паркер и Дерек Чисора / Фото: The Independent

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) не исключает возможности реванша с британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).



Слова новозеландца приводит The Ring:

Мой менеджер Дэвид Хиггинс ведет переговоры с Эдди Хирном и Фрэнком Смитом из Matchroom. Есть несколько вариантов, и я оставляю эту работу им, чтобы они заключили лучшую сделку и сделали оптимальный шаг.

Я хочу занять позицию, позволяющую драться за титул чемпиона мира. Реванш с Чисорой возможен. Я не знаю, что делает Диллиан Уайт, по поводу этого поединка не было дискуссий. IBF хочет устроить бой с Филипом Хрговичем, так как Майкл Хантер снялся с поединка против него. Но на данный момент нет никакой конкретики.