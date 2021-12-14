Паркер; «Результат первого поединка с Чисорой был верным»

Джозеф Паркер / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) рассказал о предстоящем реванше с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).



Считаю, что результат первого поединка был верным. Я сделал достаточно много для победы. Согласен с тем, что это не было самое доминирующее или лучшее выступление, бой был близким, но я верю, что выиграл.

Хорошо, что мы можем все переиграть, чтобы показать тот прогресс, которого я добился с новым тренером. Это первый реванш в моей карьере и я волнуюсь, мне хочется выйти и побить его, одержав куда более уверенную победу».