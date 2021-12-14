Паркер: «Собираюсь выйти и в*****ь Чисору. Уверен, что смогу нокаутировать его»
Паркер; «Результат первого поединка с Чисорой был верным»
Джозеф обещает уверенно выиграть в реванше
14 декабря 15:34
Джозеф Паркер / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) рассказал о предстоящем реванше с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).
«Мне нравится Дерек и могу сказать, что уважаю его. Но сейчас не самое подходящее время для дружбы, поскольку у нас будет бой. Мне нужно позаботиться о своих делах, поскольку на кону стоит моя карьера. Он многого добился, и я уважаю его, но это может подождать до завершения поединка.
Считаю, что результат первого поединка был верным. Я сделал достаточно много для победы. Согласен с тем, что это не было самое доминирующее или лучшее выступление, бой был близким, но я верю, что выиграл.
Хорошо, что мы можем все переиграть, чтобы показать тот прогресс, которого я добился с новым тренером. Это первый реванш в моей карьере и я волнуюсь, мне хочется выйти и побить его, одержав куда более уверенную победу».
Напомним, бой Паркера и Чисоры состоится 18 декабря в Манчестере. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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