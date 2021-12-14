Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
Паркер: «Собираюсь выйти и в*****ь Чисору. Уверен, что смогу нокаутировать его»
Новозеландский супертяжеловес намерен вернуть себе пояс чемпион мира
14 декабря 11:23
Джозеф Паркер / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира WBO в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) в комментарии Sportsmai поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).
«Мне нужно положиться на свои удары и обрести уверенность, чтобы укрепить свою силу. У каждого боксера есть сила, просто нужно подпитать ее. Хватит этих тычков, собираюсь выйти и в*****ь. Ожидаю очень похожего боя с Чисорой. Дерек будет намного лучше готов. Он собирается попробовать что-то новое против меня. Не думаю, что он сможет что-то поменять в стиле, ведь боксирует уже годами. Но может внести корректировки, которые станут определяющими».
«Уверен, что выиграю, смогу нокаутировать его. Просто нужно нанести своевременный удар. Знаю, что могу провести бой лучше, чем в прошлый раз. Хорошая победа даст мне отличный старт в 2022 году. Просто хочу участвовать в больших боях и сражаться с лучшими, чтобы доказать, что я лучший, один из лучших. Если проиграю – не уверен, каким будет мое будущее».
Поединок состоится 18 декабря в Манчестере (Великобритания).
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