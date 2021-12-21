Тренер Паркера: «Какой же мужик Чисора! Он настоящий воин»
Паркер советует Чисоре завершить карьеру
Боксер из Новой Зеландии в реванше победил британца
07:25
Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) считает, что британский ветеран Дерек Чисора (32-12, 23 KO) должен завершить карьеру.
Паркера цитирует издательство boxingscene.com:
«Дерек всегда приходит на войну. Он крутой парень и никогда не отступает. В этом бою я чувствовал себя намного сильнее. Было важно завладеть инициативой с самого начала. Вы могли увидеть много улучшений во мне, но и также заметить, что еще есть над чем работать.
Дерек Чисора заслужил уважения. У него была замечательная карьера. Толпа на арене сходила с ума, когда он уходил. Лично я считаю, что Дерек должен завершить карьеру. Чисора отдал боксу все, но он сам должен принимать решение».
Дерек Чисора не собирается завершать карьеру.