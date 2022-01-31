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Паркер спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайт

Бывший чемпион мира не удивил своим высказыванием
Бокс Профессиональный бокс
14:21
Паркер спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайт
Джозеф Паркер / Фото - stuff.co.nz
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нокаутирует в грядущем поединке Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

«Это хороший бой, замечательный поединок для Великобритании. Они оба там хорошо известны. Я думаю, это бой, который многие хотят увидеть. Диллиан долго ждал своего титульного шанса. Я знаю, что Тайсон будет тренироваться и подготовится к этому бою. Так что это очень интересный поединок».


«Я знаю, что Тайсон победит в этом бою. Я чувствую, что он окажется Уайту не по зубам. Но, опять же, ты никогда не знаешь, что произойдет. Я поддерживаю Тайсона на все сто процентов. Думаю, что он остановит Уайта перед серединой боя».


Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка между Фьюри и Уайтом.
Владимир Кириченко
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Теги

Джозеф Паркер Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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