Паркер: «Если бы предложение по бою с Хрговичем было выгодным, то мы бы его приняли»
Паркер спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайт
Бывший чемпион мира не удивил своим высказыванием
14:21
Джозеф Паркер / Фото - stuff.co.nzЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нокаутирует в грядущем поединке Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
«Это хороший бой, замечательный поединок для Великобритании. Они оба там хорошо известны. Я думаю, это бой, который многие хотят увидеть. Диллиан долго ждал своего титульного шанса. Я знаю, что Тайсон будет тренироваться и подготовится к этому бою. Так что это очень интересный поединок».
«Я знаю, что Тайсон победит в этом бою. Я чувствую, что он окажется Уайту не по зубам. Но, опять же, ты никогда не знаешь, что произойдет. Я поддерживаю Тайсона на все сто процентов. Думаю, что он остановит Уайта перед серединой боя».
Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка между Фьюри и Уайтом.