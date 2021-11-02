Паркер: «Усик всем доказал, что у маленького супертяжа шансы на победу более высокие»

Новозеландец не ожидал, что украинцу удастся завоевать титулы

Джошуа и Усик / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о выступлении Александра Усика (19-0, 13 KO) в титульном бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Я не ожидал такого исхода. Я знал, что у Усика шикарные навыки. Все знают, насколько он мастеровит, какая шикарная у него техника. Многие недооценили его и то, на что он способен. Это было первоклассное выступление – великолепная работа ног и арсенал, хорошая скорость и передвижение. Он доказал, что у супертяжа поменьше шансы на победу повыше (смеется).

Тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.