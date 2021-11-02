«Миру нужен бой Фьюри – Джошуа». Тренер Тайсона объяснил, почему они готовы помочь Энтони победить Усика
Паркер: «Усик всем доказал, что у маленького супертяжа шансы на победу более высокие»
Новозеландец не ожидал, что украинцу удастся завоевать титулы
2 ноября 18:24
Джошуа и Усик / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о выступлении Александра Усика (19-0, 13 KO) в титульном бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я не ожидал такого исхода. Я знал, что у Усика шикарные навыки. Все знают, насколько он мастеровит, какая шикарная у него техника. Многие недооценили его и то, на что он способен. Это было первоклассное выступление – великолепная работа ног и арсенал, хорошая скорость и передвижение.
Он доказал, что у супертяжа поменьше шансы на победу повыше (смеется).
Тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.