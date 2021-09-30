Паркер: «Усик выйдет на реванш с Джошуа еще более опасным»

Джозеф Паркер / фото - BoxingScene

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), а также дал пару советов AJ относительно предстоящего реванша.

Если они устроят реванш, то будет интересно посмотреть, сможет ли Джошуа внести коррективы и изменения, в которых он нуждается. Но Усик выйдет на реванш уверенным, он тоже станет еще лучше, освоившись в супертяжелом весе».