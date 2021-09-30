Спарринг-партнер Джошуа: «Когда Энтони проиграл Усику, все плакали»
Паркер: «Усик выйдет на реванш с Джошуа еще более опасным»
Экс-чемпион мира дал Джошуа пару советов относительно рематча
30 сентября 13:58
Джозеф Паркер / фото - BoxingScene
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), а также дал пару советов AJ относительно предстоящего реванша.
«Многие могут критиковать, но пока ты сам не выйдешь в ринг с Усиком и не узнаешь, что это такое, ты мало что сможешь сказать. Джошуа был хорошим чемпионом. Он дважды был отличным объединенным чемпионом мира. В тот вечер он выдал не лучшее свое выступление. Этого не хватило, чтобы перекрыть то, что предложил Усик.Напомним, Хирн не против организовать реванш Усик – Джошуа в Украине
Если они устроят реванш, то будет интересно посмотреть, сможет ли Джошуа внести коррективы и изменения, в которых он нуждается. Но Усик выйдет на реванш уверенным, он тоже станет еще лучше, освоившись в супертяжелом весе».